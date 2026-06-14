Dalgalar Van Gölü sahilini dövdü
14.06.2026 17:49
Son Güncelleme: 14.06.2026 18:10
Van Gölü'nde dalga boyları yükseldi.
Van'da etkili olan rüzgar, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde dalgaların boyunun yükselmesine neden oldu.
Van ve çevresinde öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar, Van Gölü’nde de büyük dalgalar oluşturdu.
Gün boyunca etkisini sürdüren rüzgarla birlikte oluşan dalgalar sahili dövdü. Özellikle kıyı şeridinde zaman zaman sert şekilde karaya vuran dalgalar, sahilde ilginç görüntüler oluşturdu.
Vatandaşlar, dalgaların oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.
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