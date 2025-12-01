Dolu yağışı şehri aniden bembeyaz yaptı
01.12.2025 15:08
İHA
Van'da aniden başlayan kısa süren dolu yağışı, şehri beyaza bürüdü.
Van’da öğle saatlerinde aniden başlayan kısa süreli dolu yağışı, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar aniden bastıran dolu nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı sürücüler ise araçlarını korunaklı alanlara çekerek zarar görmesini engellemeye çalıştı.
Dolu yağışının ardından cadde ve sokaklarda oluşan beyaz örtü, özellikle çocuklar için renkli görüntüler oluşturdu.
