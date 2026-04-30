Edirne ve Van'da zehir tacirlerine operasyon. Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
30.04.2026 09:26
Jandarma Genel Komutanlığı, insansız hava aracı destekli operasyonun görüntülerini paylaştı.
Van ve Edirne'de zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 471 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan beş şüpheli tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticaretine yönelik Van ve Edirne'de jandarma ekipleri tarafından insansız hava aracı destekli operasyonlar düzenlendi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığı'nın 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı ile müşterek çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonlarda toplam 471 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan beş şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
