08.05.2026 14:27

Ermeni cephaneliği olarak kullanılıyordu. Gençlik merkezine dönüşecek
Osmanlı’nın son dönemlerinde inşa edilen kompleks, konumuyla dikkat çekiyor.

Van’ın Muradiye ilçesinde geçmişte Ermeni ve Rus cephaneliği olarak kullanılan tarihi yapılar, gençlik kampına dönüştürülüyor.

İlçe Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çağlar Kayakeser ve beraberindeki heyet, Ünseli Mahallesi’nde yapımı süren Alpaslan Gençlik Kampı alanında incelemelerde bulundu. 

11 YAPIDAN OLUŞUYOR

 

Osmanlı’nın son dönemlerinde, 1914-1915 yıllarında Ruslar tarafından inşa edilen tarihi karargâh kompleksi, Van Gölü kıyısındaki konumuyla dikkat çekiyor. Geçmişte Ermeni ve Rus cephaneliği olarak kullanılan 11 yapıdan oluşan kompleks, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden hizmete kazandırılacak.

 

Yaklaşık 150 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulan kamp alanının tamamlandığında bin kişilik kapasiteye sahip modern bir gençlik kampı olarak hizmet vereceğini belirten Türkmenoğlu, doğayla iç içe konumlanan kamp alanında öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılacağı, aynı zamanda eğitim programlarından faydalanacağı söyledi.

