Hayvan pazarında taşlı, sopalı ve silahlı kavga. 1 ölü, 13 yaralı
11.05.2026 10:38
Hayvan pazarında iki grup kavga etti.
Van'da daha önce anlaşmazlık yaşayan iki grup bu kez hayvan pazarında karşılaştı. Silahların da konuştuğu olayda ölü ve yaralılar var.
Van'ın İpekyolu ilçesindeki hayvan pazarında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
İddiaya göre, daha önce mera alanı nedeniyle tartışan Tuşba ilçesine bağlı Alabayır ve Kolsatan mahallelerindeki iki grup, sabah hayvan pazarında karşılaştı.
Burada tartışmaya başlayan gruptakiler, daha sonra birbirlerine taş, sopa ve silahla saldırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 13 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri hayvan pazarı ve hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Görevliler, hayvan pazarının bugün kapalı olacağı yönünde anons yaptı.
