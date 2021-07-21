İhtiyaç sahipleri için kurban etlerini bahçesindeki ağaca astı

Van Haberleri - DHA,

Van'ın Erciş ilçesinde Tekevler Mahallesi’nde oturan, 20 yıldır tekstil işleriyle uğraşan 3 çocuk babası Ömer Faruk Demir, bu Kurban Bayramı’nda 2 boğa kesti.

Corona virüs nedeniyle gelenlerle uzaktan bayramlaşan Demir, bayramlaşmaya gelen komşuları için bir ağacın altına masa koyup, şeker ve kolonya bıraktı. İhtiyaç sahipleri içi de ağacın dallarına poşetlerin içerisine koyduğu etleri astı.

Demir, bayramlaşmaya gelenlerle uzaktan bayramlaştı. Gelen ihtiyaç sahipleri de ağaca asılı torbalardaki etlerden aldı.

ASKIDA KURBAN ETİ



Ömer Faruk Demir, bulaş riski nedeniyle birebir iletişim kurmamak adına böyle bir yönteme başvurduğunu belirterek, "Salgın nedeniyle, biz de vatandaşlar olarak bazı tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüp, evimizin bahçesindeki ağaca poşetlerde kurbanlık etleri astık. Bu yöntemle hem kendi sağlığımızı güvence altına aldık, hem de bayramlaşmaya gelen misafirlerin sağlığını düşündük. Bayramlaşmaya gelen misafirlerimiz evimize geldiğinde ağaca asılı kurbanlık etlerden alma şansı buluyor. Ayrıca ağaçta, misafirleri de 'Hayırlı bayramlar, askıda kurbanlık', yazan bir notla karşılıyoruz. Bunu açıkça söyleyebilirim ki, pandemi bitmedi. Hepimizin kurallara harfiyen uymamız lazım" diye konuştu.