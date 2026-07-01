İki mevsim bir arada. Görenler hayran kalıyor

“BURAYA İLKBAHAR YENİ GELDİ”

Bölgenin en yüksek noktalarından biri olan çiçek zirvesi, eteklerindeki yeşilin her tonu ile zirvesindeki beyaz örtüyü bir arada barındırarak ziyaretçilerine dört mevsimi aynı anda yaşatıyor.

Bölgeyi ziyaret eden doğa gezgini bir vatandaş ise “Şu an Van Gürpınar'a bağlı Norduz bölgesindeyiz. Burası daha çok Norduz koyuyla ünlü olan bir yer. Şu an Haziran ayının sonlarına doğru olmasına rağmen buraya bahar yeni yeni geldi. Çünkü burada kış biraz çetin geçtiği için karlar yeni yeni erimeye başladı. Gördüğünüz gibi çiçekler burada yeni açmış. Yani buraya ilkbahar yeni geldi. Çok güzel görüntülü var” dedi.

“Çok endemik, bitki türüne sahip bir bölge aslında burası” diyen doğa gezgini, "Bu bitki türlerinden dolayı da Norduz koyunu nam salmaya başladı. Güzel bir yer. Eskiden burada olaylardan dolayı millet burada çok rahat gelip gidemiyordu. Ama son dönemlerde özellikle son yıllarda artık barış ve huzurun geldiği bir bölge olduğu için şu an gönül rahatlığı herkes gelip buraları görebilir. Herkesi Gürpınar'a, Norduz bölgesinde bekliyoruz" ifadelerini kullandı.