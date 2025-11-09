Jandarma hırsızlık oyununu bozdu

Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi’nde oturan Harun A. (42), Çelebibağı Jandarma Karakolu'na müracaat ederek evine hırsız girdiğini ve bir miktar altın ile eşyalarının çalındığını beyan etti.

Bunun üzerine harekete geçen Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekibi tarafından konuyla ilgili araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar ve soruşturmalar sonucunda Harun A. isimli şüphelinin alacaklılarına karşı ödeme gücü bulunmadığından bir bahane göstermek amacıyla yalan beyanda bulunduğu ve kendisi tarafından evden hırsızlık süsü verilerek jandarmayı aldatmaya çalıştığı, çalınan altın veya eşya olmadığı belirlendi.

Harun A. hakkında asılsız ihbar ve yalan beyanda bulunarak adli makamları ve kolluk kuvvetlerini meşgul etmekten yasal işlem başlatıldı.