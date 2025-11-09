Jandarma hırsızlık oyununu bozdu
09.11.2025 09:17
İHA
Van’ın Erciş ilçesinde bir şüpheli, evine hırsız girdiğini iddia edip jandarmanın yolunu tuttu. Şüphelinin oyununu jandarmanın titiz çalışması gün yüzüne çıkardı.
Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi’nde oturan Harun A. (42), Çelebibağı Jandarma Karakolu'na müracaat ederek evine hırsız girdiğini ve bir miktar altın ile eşyalarının çalındığını beyan etti.
Bunun üzerine harekete geçen Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekibi tarafından konuyla ilgili araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar ve soruşturmalar sonucunda Harun A. isimli şüphelinin alacaklılarına karşı ödeme gücü bulunmadığından bir bahane göstermek amacıyla yalan beyanda bulunduğu ve kendisi tarafından evden hırsızlık süsü verilerek jandarmayı aldatmaya çalıştığı, çalınan altın veya eşya olmadığı belirlendi.
Harun A. hakkında asılsız ihbar ve yalan beyanda bulunarak adli makamları ve kolluk kuvvetlerini meşgul etmekten yasal işlem başlatıldı.
