Kalp hastası bebek, Van'dan İstanbul'a sevk edildi
18.11.2025 14:23
Van'da konjenital kalp yetmezliği tanısı konulan bebek, tedavisi için uçak ambulansa İstanbul'a sevk edildi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 1 aylık bebek hastaya, konjenital kalp yetmezliği tanısı konuldu.
Hasta ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaya Sağlık Bakanlığı tarafından uçak ambulans tahsis edildi.
Van Ferit Melen Havalimanı'ndan alınan bebeğin, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine başlandı.
