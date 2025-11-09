Kamyonet lastiğinden esrar çıktı!

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 4 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Yapılan aramada sağ arka lastiğe gizlenmiş 4 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

YASAL UYARI

VAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. VAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.