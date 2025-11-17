Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
17.11.2025 10:11
AA
Van'da gümrük mühürlü TIR'da ve Hakkari'de kümeste saklanan toplam 324 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
İl jandarma komutanlıklarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi, suça konu malzemelerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar yapıldı.
Bu kapsamda, Van'da İran'dan Türkiye'ye giriş yapan gümrük mühürlü TIR'ın dorsesinde 156 kilogram skunk ve 133 kilogram metamfetamin, Hakkari'de ise bir evin kümesinde çuvallar içerisine saklanmış 35 kilogram eroin ile uyuşturucu imalinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda düzenek ve malzeme ele geçirildi.
İHA destekli operasyonlar sonucunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklanırken, 2 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.
