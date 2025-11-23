Otel sahibi baba ile oğlu öldürüldü

23.11.2025 10:53

DHA

DHA

Van'da otel sahibi baba ile oğul, tartıştıkları kişi tarafından öldürüldü.

İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde avukat B.K. ile otel sahipleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 

 

Tartışmanın büyümesi ile avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu vurdu. 

 

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Baba ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, avukat B.K. ile yanındaki ağabeyi gözaltına alındı. Cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

