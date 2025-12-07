Sağanak yerini kara bıraktı

07.12.2025 16:28

Anadolu Ajansı

Van'ın Başkale ilçesinde kar etkili oldu. Sürücüler, trafikte ilerlemekte zorlandı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.

 

Kar nedeniyle yüksek kesimlerde sürücüler ilerlemekte zorlandı, ekipler ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.

 

Esnafın iş yerlerinin önünde biriken karı temizlediği ilçede, belediye ekipleri de ilçe merkezinde çalışma yürüttü.

