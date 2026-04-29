Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk hayatını kaybetti
29.04.2026 23:07
Van'da köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Van'da evinin önünde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Van'ın Saray ilçesinde evlerinin bahçesinde oyun oynayan amca çocukları, aniden sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuklardan 5 yaşındaki Hamza Özsoy, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Saray Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Saldırıda yaralanan 9 yaşındaki A.Ö. ise ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
