Van Gölü için 11 belediyeden ortak çalışma

Van Haberleri - Anadolu Ajansı,

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında astronot Kate Rubins'in uzaydan çektiği fotoğrafının birinci seçilmesi, Van Gölü konusundaki duyarlılığın artmasını sağladı.



11 BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ



Göle kıyısı olan Van'ın Büyükşehir, Edremit, İpekyolu, Gevaş, Tuşba, Erciş ve Muradiye ile Bitlis'in Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan ilçelerindeki belediyeler, "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı" kapsamında oluşturulacak "Van Gölü Belediyeler Birliği" çatısı altında çalışma yürütme kararı aldı.



Yıllardır arıtılmadan göle deşarj edilen atık suların neden olduğu kirliliğin önlenmesi için harekete geçen belediyeler, bu kapsamda atık su arıtma ve katı atık entegre tesislerini kısa sürede devreye almak, göl ve çevreyle uyumlu projeler geliştirmek için çalışmalara başladı.

20 milyon liralık bütçeyle gölün dip temizliğini yapılacak.

Dip çamuru temizliğiyle de kapalı havzada suda yaşayan ve su üstünde bulunan canlılar için yaşam alanı daha kaliteli hale gelecek.

