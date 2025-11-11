Van Gölü'nde şaşırtan görüntü: Sular çekilince ortaya çıktı

Van Gölü'nden dışarıya hiçbir su çıkışı olmadığını ifade eden Öğretim Üyesi Akkuş, "Van Gölü'nün hemen güneyinde Nemrut Dağı volkanik, Süphan Dağı volkanik, biraz daha kuzeye geçtiğimizde Tendürek ve Esruk Dağı gibi volkanik dağlar bulunur. Bu nedenle suyu tuzlu ve sodalı bir yapıdadır'' ifadelerini kullandı.

Akkuş, ‘’Özellikle Reşadiye'ye doğru giderseniz, gölün altında 1 metre çapında, adeta borudan yüzeye fışkırır tarzda su çıktıları bulunur'' dedi. Uzman isim, gölün tabanına dalış yapılması durumunda tatlı su çıkışlarının görülebildiğini de aktardı.