Van Gölü'nde şaşırtan görüntü: Sular çekilince ortaya çıktı
11.11.2025 16:18
İHA
Van Gölü'nün çekilmesiyle gün yüzüne çıkan bir mikrobiyalitten fışkırır şekilde su çıkması, görenleri hayrete düşürdü.
Mevsimsel değişiklikler, kuraklık ve buharlaşmanın etkisiyle su seviyesinde belirgin düşüş yaşanan Van Gölü'nde kıyılarda ortaya çıkan mikrobiyalitler; bilim insanlarının, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nün eşsiz bir ekosisteme sahip olduğunu belirtti.
Van Gölü'nden dışarıya hiçbir su çıkışı olmadığını ifade eden Öğretim Üyesi Akkuş, "Van Gölü'nün hemen güneyinde Nemrut Dağı volkanik, Süphan Dağı volkanik, biraz daha kuzeye geçtiğimizde Tendürek ve Esruk Dağı gibi volkanik dağlar bulunur. Bu nedenle suyu tuzlu ve sodalı bir yapıdadır'' ifadelerini kullandı.
Akkuş, ‘’Özellikle Reşadiye'ye doğru giderseniz, gölün altında 1 metre çapında, adeta borudan yüzeye fışkırır tarzda su çıktıları bulunur'' dedi. Uzman isim, gölün tabanına dalış yapılması durumunda tatlı su çıkışlarının görülebildiğini de aktardı.
