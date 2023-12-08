Van sınırında 143 kilogram toz esrar ele geçirildi (Van Haberleri)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınırındaki arama-tarama faaliyetinde 143 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Van sınırında 143 kilogram toz esrar ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 143 kilogram toz esrar ele geçirdi." bilgisine yer verildi.

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