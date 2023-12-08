Van sınırında 143 kilogram toz esrar ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 143 kilogram toz esrar ele geçirdi." bilgisine yer verildi.
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