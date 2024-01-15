Van'da 1 ton 262 kilo 146 gram uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, 8-11 Ocak tarihleri arasında Başkale ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, narkotik madde arama köpekleri "Oba", "Deri" ve "Deney" ile yaptıkları aramada 1 ton 254 kilogram esrar, 1 kilo 26 gram eroin, 7 kilo 120 gram afyon sakızı ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Van Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Van Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Van