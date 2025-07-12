Van'da 10 kilo skunk uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince dün Edremit'teki uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapıldı.



Aramada, 10 kilo 120 gram skunk ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

