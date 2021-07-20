Van'da 113 göçmen yakalandı

Van Haberleri Anadolu Ajansı 20.07.2021 - 13:08
Van Haberleri - Anadolu Ajansı, Van'ın Erciş ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 113 göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Suç Araştırma Timi ve istihbarat birimleri ile güvenlik korucuları, arazi tarama faaliyetleri sırasında ilçenin Haydarbey Mahallesi kırsalında yürüyerek ilerleyen göçmen grubunu fark etti.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, gruplar halinde saklanmaya çalışan ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 113 Afganistan uyrukluyu yakaladı.
Göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
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