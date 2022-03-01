Van'da 116 düzensiz göçmen yakalandı (Van Haberleri)

Van'ın İpekyolu ilçesinde 116 düzensiz göçmen yakalandı, iki organizatör tutuklandı.

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 15:23

Van'da 116 düzensiz göçmen yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, devriye sırasında dere yatağında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 116 Afganistan uyruklu göçmen ekiplerce yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

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