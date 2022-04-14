Van'da 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 14.04.2022 - 09:27
Van Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, ilçedeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Thor" ile yapılan aramada 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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