Van'da 164 Afganistanlı düzensiz göçmen yakalandı (Van Haberleri)

Van'ın Saray ilçesinde 164 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 19.10.2021 - 19:20

Van'da 164 Afganistanlı düzensiz göçmen yakalandı

Van Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sırımlı ve Bakışık mahallelerinde düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışması yürütüldü.

Bu kapsamda, tespit edilen metruk yapılarda yurda yasa dışı yollarla giren 164 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

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