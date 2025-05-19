Van'da "22. Akdamar Tiyatro Şenliği" başladı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "22. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" Van Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde başladı.



Şenliğin ilk gününde çeşitli kostümler giyen minik sanatseverler ile palyaço kostümlü oyuncular, kortej yürüyüşü yaptı.



Beşyol Meydanı'ndan başlayıp Van Devlet Tiyatrosunun önünde son bulan yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.



Yürüyüşün ardından öğrenciler, Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği "Güzel ve Çirkin" oyununu izledi.



8 KÖY OKULU OYUN SAHNELEYECEK

Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen festivalde Van ve civar köylerden 8 okulun oyunlarını sahneleyeceğini ifade etti.

Festivalin 19-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını bildiren Erkmen, "7 bölgemizdeki devlet tiyatrolarından profesyonel ekipler dahilinde oyunlarımız sahnelenecek. Şenliğimiz Akdamar Adası'nda yapılacak etkinlikle sona erecek" dedi.



Programa, İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Burcu Aksakal, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, Sivas Devlet Tiyatrosu Müdürü Sibel Ferlibel, sanatçılar ve çocuklar katıldı.

