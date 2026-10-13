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Van'da 34 kilo 202 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

13.10.2026 10:26

Van'da 34 kilo 202 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı

Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA
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Van'ın İpekyolu ilçesinde 34 kilo 202 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

 

Bu kapsamda Vali Mithat Bey Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirildiği değerlendirilen üç bidonda 34 kilo 202 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

 

Gözaltına alınan M.Y, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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