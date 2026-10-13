Van'da 34 kilo 202 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bu kapsamda Vali Mithat Bey Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirildiği değerlendirilen üç bidonda 34 kilo 202 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

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