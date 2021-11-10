Van'da 473 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 10.11.2021 - 10:53
Van Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde bir iş yeri ile araçta arama yapıldı.
Narkotik köpekleri "Zeyna", "Zeus" ve "Bobi"nin de kullanıldığı aramada, 922 paket halinde 473 kilo 600 gram eroin, 3 paket halinde 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 2 paket halinde 1 kilo 900 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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