Van'da 50 yerleşim yerinin yolu kapalı

Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini sise bıraktı.

Van -Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti.

Şehir merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Bahçesaray'da 1, Başkale'de 2, Erciş'te 1, Gevaş'ta 3, Gürpınar'da 41 ve Saray'da 2 olmak üzere toplam 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yoğun bir çalışma sonucu kapanan yerleşim yerinin yolunu açmak üzere çalışmalar devam ediyor.