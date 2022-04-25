Van'da 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 25.04.2022 - 16:46
Van Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir mahallede kaçak akaryakıt satıldığı bilgisi üzerine şüpheliler F.K, Y.D ve O.K'nin kullandığı depo ve eklentilerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 550 litre motorin ve 80 litre motor yağı bulundu.
Gözaltına alınan F.K,Y.D. ve O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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