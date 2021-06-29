Van'da 6 ayda 12 bin 103 düzensiz göçmen yakalandı

Van Haberleri - Anadolu Ajansı,

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan düzensiz göçmenlerle ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlerin barınması muhtemel yerleri sürekli kontrol ettiği bildirilen açıklamada, konuyla ilgili her türlü ihbar ve şikayete hassasiyet gösterildiği vurgulandı. Haberlerin yayınlanmasından önce söz konusu adrese güvenlik güçlerince operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, yakalanan 458 düzensiz göçmenin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği ifade edildi.

Güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar sonucu 2021'in ilk 6 ayında farklı uyruklardan 12 bin 103 düzensiz göçmenin yakalandığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Göçmen kaçakçılığını organize ettiği belirlenen 528 kişiye adli işlem yapılmış ve 224 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yayınlanan haberler gerçekleri yansıtmamaktadır. Suç ve suçluyla mücadelemiz kesintisiz devam etmektedir."