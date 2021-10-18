Van'da 60 kilo 925 gram eroin ele geçirildi

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 17:05
Van Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kızılca Mahallesi kırsalına operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda arazi aramasında 118 paket 60 kilo 925 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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