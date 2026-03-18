Van'da 68 kilo uyuşturucu ele geçirildi
18.03.2026 23:22
Van'da bir tırda yapılan aramada 68 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çalışmalar çerçevesinde Edremit ilçesinde tespit edilen tır ve dorsesinde arama yapıldı. Yapılan aramada; özel hazırlanmış 'zula' diye tabir edilen bölmede 68 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
YASAL UYARI
VAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. VAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.