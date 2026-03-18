Van'da 68 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da bir tırda yapılan aramada 68 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 kişi tutuklandı.

Çalışmalar çerçevesinde Edremit ilçesinde tespit edilen tır ve dorsesinde arama yapıldı. Yapılan aramada; özel hazırlanmış 'zula' diye tabir edilen bölmede 68 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi.

