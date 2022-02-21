Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Haberleri - Anadolu Ajansı, Van'ın Tuşba ilçesinde 78 düzensiz göçmen yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 67 Afganistan, 2 Srilanka ve 9 Pakistan uyruklu olmak üzere 78 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.