Van'da Bahçesaray kara yolunun 7 noktasına çığ düştü

Haberler - Van Haberleri 13.01.2022 - 17:02
Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, güvenlik gerekçesiyle bu sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan Van- Bahçesaray kara yolunun 7 ayrı noktasına çığ düştü. Çığların temizlenmesi için bölgeye Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince Van-Bahçesaray kara yoluna giriş çıkışlara izin verilmiyor.
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