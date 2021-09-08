Van'da belediye ekipleri susuz kalan koyun sürüsüne tankerle su taşıdı

Van Haberleri 08.09.2021 - 09:37
İlçeye bağlı Dolaylı Yaylası'nda 4 aydır koyunlarını otlatan Bahattin Alaş, havaların soğuması nedeniyle koyunlarını yerleşim yerlerine yakın bölgelere indirmeye karar verdi. Bir gün süren yolculukta daha önce hayvanlarına su verdiği göletlerin kuruduğunu fark eden Alaş, susuz kalan hayvanları için belediyeden yardım istedi. Hemen yola çıkan ekipler, tankerlerle taşıdığı suyu Kuşdağı Bölgesi'nde sıvatlara aktararak sürüyü suyla buluşturdu.
Alaş, 24 saattir yolda olduğunu söyleyerek, "Susuzluktan dolayı hayvanların bir adım atacak takati bile kalmadı. Durumu belediyeye bildirdim. Sağ olsunlar hemen su tankeri ile yanımıza geldiler. Koyunlarım telef olmaktan kurtuldu. Allah onlardan razı olsun." dedi.
Van Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Van Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.