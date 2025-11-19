Van'da beş öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Olay Van'ın İpekyolu ilçesindeki Said Nursi İmam Hatip Lisesi'nde yaşandı.

5 öğrencide de mide bulantısı, kusma gibi belirtiler görülmesiyle öğrenciler zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Okul kantininde yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş, tehlike taşıyan bir duruma rastlanılmadı.

Öğrencilerin dışarıdan da gıda tüketmiş olabileceği değerlendirildi. Aynı okulda aynı ürünleri yiyen diğer öğrenciler de ise herhangi bir belirtiye rastlanılmadığı belirtildi.

Hastanede tedavi gören öğrencilerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.