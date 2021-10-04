Van'da bir haftada 148 kilo 377 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Eylül-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 131 kilo 709 gram eroin, 16 kilo 608 gram esrar, 60 gram Afyon sakızı ve 108 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.



Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.



