Van'da bir haftada 15 kilo 263 gram uyuşturucu ele geçirildi

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 18.04.2022 - 14:30
Van Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta gerçekleştirdikleri operasyonlarda 15 kilo 150 gram eroin, 16,30 gram esrar, 97,54 gram sentetik uyuşturucu ve 8 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
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