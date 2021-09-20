Van'da bir haftada 223 kilo 989 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van Haberleri Anadolu Ajansı 20.09.2021 - 09:19
Van Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12-19 Eylül'de operasyonlar gerçekleştirdi.
Narkotik timleri bir haftada 223 kilo 948 gram eroin, 36,1 gram esrar, 14 sentetik ecza, 4 uyuşturucu hap, 2,75 gram kannabinoid ve 1,4 sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonlarda 7 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.
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