Van'da bir haftada 231 düzensiz göçmen yakalandı

Van Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüyor.



Bu kapsamda geçen hafta düzenlenen 6 operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 231 Afganistan uyruklu yakalandı.



Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen biri yabancı uyruklu 7 organizatör gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.



​​​​​​​Suçta kullanılan 3 araca el konuldu, yakalanan yabancı uyruklular sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

