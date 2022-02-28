Van'da bir haftada 347 kilo 176 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda 347 kilo 17 gram eroin ve 159 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.





