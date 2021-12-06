Van'da bir haftada 57 kilo 441 gram uyuşturucu ele geçirildi

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 06.12.2021 - 10:37
Van Haberleri - Anadolu Ajansı, Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 40 kilo 856 gram eroin, 16 kilo 472 gram esrar, 236,77 gram sentetik uyuşturucu ve 68 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.
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