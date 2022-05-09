Van'da bir haftada 67 kilo 187 gram uyuşturucu ele geçirildi (Van Haberleri)

Van'da bir haftada 67 kilo 187 gram uyuşturucu ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 09.05.2022 - 10:00

Van'da bir haftada 67 kilo 187 gram uyuşturucu ele geçirildi

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta gerçekleştirdikleri operasyonlarda 67 kilo 132 gram eroin, 3,3 gram esrar, 52,32 gram sentetik uyuşturucu ve 68 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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