Van'da bir haftadaki terör operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 14.03.2022 - 09:51
Van Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 PKK/KCK ve 6 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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