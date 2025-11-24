Van'da Biyoloji öğretmeninden Korece dersi
24.11.2025 10:05
İHA
Vanlı öğretmen Saniye Kurt, kendi imkânlarıyla C1 seviyesine kadar geliştirdiği Koreceyi, okulda oluşturulan kulüpte öğrencilerine öğretiyor.
Okulda geliştirdikleri projeyle Millî Eğitim Bakanlığınca "Çevre Beratı" almaya hak kazanan İzzeddin Şir Anadolu Lisesi Biyoloji öğretmeni Saniye Kurt, 9 yıllık meslek hayatında dikkat çeken çalışmalarıyla takdir topluyor.
Küçük yaşlarda zorluklarla okuyarak eğitimine devam eden Kurt, üniversiteden mezun olduktan sonraki ilk yılında atanarak meslek hayatına adım attı. Bir dönem İstanbul'da görev yapan Kurt, daha sonra yeniden atandığı memleketi Van'da başarılarıyla göğüs kabartmaya devam ediyor.
Lise yıllarından itibaren Kore tarihine ilgi duymaya başladığını dile getiren Kurt, "Kore'nin nasıl bir yer olduğunu okul kütüphanesindeki ansiklopedilerden araştırmaya çalışıyordum. Küçücük bir ülke olduğunu öğrendiğimde daha da fazla ilgimi çekmişti. Aslında film kültürüm pek yoktu, diziler sonradan ilgimi çekmeye başladı. YouTube'dan Kore hakkında videolar izlemeye başladım ve bu kez dillerine merak saldım. İşte Koreceye ilgim böyle başladı. Dört yılın sonunda İstanbul'a tayin istedim ve oraya gittim. İstanbul'da, Başkonsolosluğun açmış olduğu Korece kursuna kaydoldum. Ardından merakla uçağa atlayıp Kore'ye gittim. 2023 yaz tatilinde bir ay Kore'de kaldım. O bir ay bana dil açısından da kültür açısından da çok şey kattı. Korece'de C1 seviyesine kadar yükseldiğimi söyleyebilirim. " diye konuştu.
