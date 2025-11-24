Van'da Biyoloji öğretmeninden Korece dersi

Lise yıllarından itibaren Kore tarihine ilgi duymaya başladığını dile getiren Kurt, "Kore'nin nasıl bir yer olduğunu okul kütüphanesindeki ansiklopedilerden araştırmaya çalışıyordum. Küçücük bir ülke olduğunu öğrendiğimde daha da fazla ilgimi çekmişti. Aslında film kültürüm pek yoktu, diziler sonradan ilgimi çekmeye başladı. YouTube'dan Kore hakkında videolar izlemeye başladım ve bu kez dillerine merak saldım. İşte Koreceye ilgim böyle başladı. Dört yılın sonunda İstanbul'a tayin istedim ve oraya gittim. İstanbul'da, Başkonsolosluğun açmış olduğu Korece kursuna kaydoldum. Ardından merakla uçağa atlayıp Kore'ye gittim. 2023 yaz tatilinde bir ay Kore'de kaldım. O bir ay bana dil açısından da kültür açısından da çok şey kattı. Korece'de C1 seviyesine kadar yükseldiğimi söyleyebilirim. " diye konuştu.