Van'da dev kaçakçılık operasyonu. 6 milyon TL'lik malzeme ele geçirildi
29.03.2026 11:34
Van’ın Başkale ilçesinde 6 milyon TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Başkale ilçesi Çamlık Yol Kontrol Noktasında icra edilen faaliyet neticesinde piyasa değeri 3 milyon 16 bin TL olan bin 160 kilogram gümrüksüz kaçak gıda malzemesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Yine aynı noktada icra edilen faaliyet neticesinde piyasa değeri 3 milyon 129 bin TL olan 12 bin 825 adet gümrüksüz kaçak eşya malzemesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır." denildi.
İki olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapıldığı da belirtildi.
YASAL UYARI
VAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. VAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.