Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

Van Haberleri Anadolu Ajansı 09.09.2021 - 09:32
Van Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, Van-Bitlis kara yolunun Dokuzağaç Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan düzensiz göçmenlerden 9'u yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Araçtaki yara almadan kurtulan 31 göçmen de sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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