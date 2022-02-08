Van'da düzensiz göçmenlerin barındığı 6 metruk yapı yıkıldı

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 08.02.2022 - 14:18
Van Haberleri - Anadolu Ajansı, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Polis ekipleri, kentin farklı mahallelerinde düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan ve "şok ev" diye tabir edilen 6 metruk yapı tespit etti.
Boş olan yapılar, polis nezaretinde belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı.
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