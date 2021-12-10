Van'da ele geçirildi, içerik tespiti için Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi

Haberler - Van Haberleri 10.12.2021 - 15:29
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye yurt dışından yasa dışı yollarla sokulduğu değerlendirilen ve içeriği tespit edilemeyen, üzerinde 'Catalyzed Lıquıd Pure' yazan madde ele geçirdi. Madde, içeriğinin tespit edilmesi amacıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi
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