Van'da farklı suçlardan aranan 105 şüpheli yakalandı (Van Haberleri)
Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 105 şüpheli yakalandı, zanlılardan 25'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5-9 Mayıs'ta yürütülen çalışmalarda 71 bin 859 kişi ile 63 bin 314 aracın sorgulaması yapıldı.
Bu çalışmalarda haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 90 şüpheli yakalandı.
Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda ise 15 zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı.
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