Van'da geçen hafta 1 ton 193 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 20-26 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 1 ton 150 kilogram esrar, 38 kilo 930 gram sentetik uyuşturucu, 4 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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